Политические Сводки
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|В Сенате США хотят объявить Россию государством, спонсирующим терроризм
|14.03.2018 08:15
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Демократ Роберт Менендес призвал ввести против Москвы санкции. Причиной стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Член комитета по иностранным делам Сената США демократ Роберт Менендес призвал ввести против Москвы санкции и провозгласить Россию государством, спонсирующим терроризм. Причиной стало отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
«Закон США 1991 года о контроле за уничтожением химического и биологического оружия требует, чтобы президент определил, использовало ли какое-либо государство химическое оружие, и наложил санкции. Согласно закону, председатель и руководитель оппозиции в комитете сената по иностранным делам могут начать данный процесс», — заявил сенатор.
По мнению Менендеса, Россия несет ответственность за отравление Сергея Скрипаля. «Администрация Трампа объявила Северную Корею государством-спонсором терроризма после отравления родственника Ким Чен Ына в Таиланде. Администрация должна также рассмотреть, следует ли сделать относительное заявление относительно России», — подчеркнул он.
4 марта Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь были найдены в
бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти заявили,
что их отравили нервно-паралитическим веществом российского
производства. Госдеп США заявил, что к отравлению причастны
российские спецслужбы