Место главы правления “Нафтогаза” Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.

Несколько предпринимателей, поддерживающих, в том числе материально, Республиканскую партию США, добивались весной этого года смены руководства в украинской компании “Нафтогаз” и заключения ей выгодных контрактов с компаниями, контролируемыми сторонниками президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники, передает

По данным источников издания, некоторые предприниматели, которые заявляли о своих связях с Трампом и его личным адвокатом Рудольфом Джулиани, пытались добиться смены руководства украинской компании. Так, по информации источников агентства, место главы правления “Нафтогаза” Андрея Коболева должен был занять директор по интегрированному газовому бизнесу компании Андрей Фаворов.

Источники агентства утверждают, что сторонники американского лидера придерживались исключительно деловых целей, избегая политики. По данным AP, речь идет об американских предпринимателях Игоре Фрумане и Льве Парнасе, а также о “нефтяном магнате” из Флориды по имени Гарри Сарджинт III.

Несмотря на это, согласно информации, министр энергетики США Риком Перри приложил усилия, чтобы создать более дружественную управленческую команду газовой компании.

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