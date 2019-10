Еще один сотрудник разведслужбы США рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества страны Майклу Аткинсону детали разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. (function() })(); Об этом сообщает ABC News со ссылкой на адвоката Марка Заида, который представляет интересы этого сотрудника. По словам юриста, у сотрудника есть важная информация по этому делу. Личность осведомителя не раскрывается. Накануне The New York Times писала, что второй сотрудник американской разведки может дать показания по делу о попытке Трампа заставить украинские власти возобновить расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. Газета отмечала, что у этого осведомителя есть более точная информация о переговорах президентов. Марк Заид сказал ABC News, что не знает, является ли его клиент тем же осведомителем, о котором идет речь в публикации The New York Times. 12 августа сотрудник разведки подал жалобу на Трампа из-за его переговоров с Зеленским. По данным СМИ, во время телефонных переговоров Трамп просил украинского президента возобновить расследование в отношении Хантера Байдена, который был в совете директора украинской газовой компании Burisma Holdings, и его возможных коррупционных связях. В обмен Трамп обещал Украине предоставление военной помощи. После появления этой информации Белый Дом опубликовал расшифровку беседы лидеров стран, в которой Трамп действительно упоминал сына Байдена, но не выдвигал условий. При этом журналисты обратили внимание, что разговор, согласно документу, длился полчаса, но его содержание уместилось на пяти страницах. 25 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру импичмента в отношении Трампа. Сам президент все обвинения отрицает и называет происходящее «охотой на ведьм». Сводка.нет - Новости Украины и Мира



