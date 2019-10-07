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Йованович согласилась дать показания в Конгрессе по импичменту Трампа
07.10.2019 06:36

Бывший посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе в рамках импичмента президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Reuters.

Йованович выступит в Конгрессе 11 октября. Она даст показания комитету по иностранным делам и комитету по надзору.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился отозвать посла в Украине Мари Йованович после жалоб своего адвоката Рудольфа Джулиани.

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