Великобритания уже сегодня может объявить о санкциях против России, отвергшей ультиматум Лондона в связи с отравлением в Солсбери бывшего ­офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля.

Ответные меры могут включать высылку дипломатов, санкции против российских банков или британскую версию американского закона Магнитского, пишет Financial Times, передает

Как сообщает издание, Великобритания может выслать некоторых российских дипломатов, вероятно, включая посла Александра Яковенко. Это почти наверняка привело бы к выдворению британских дипломатов из Москвы. При том, что это приведет к еще большему напряжению в дипломатических отношених, это будет иметь лишь ограниченное влияние на Россию, отмечает издание.

Также указано, что санкции могут коснуться богатых россиян. Великобритания может попытаться закрыть тем, кто подозревается в причастности, или близких к президенту РФ Владимиру Путину, доступ к деньгам и имуществу в Великобритании, пишет издание.

Недавно Великобритания ввела новые правила относительно изъятия денег и имущества, происхождение которых является подозрительным, и рассматривает возможность принятия своей версии американского закона Магнитского, который позволяет властям замораживать или конфисковывать активы лиц, виновных в нарушениях прав человека.

ЕС, членом которого Великобритания остается до 2019 года, уже ввел санкции в отношении российских банков, предприятий и должностных лиц за набег Москвы в Крым. Лондон может призвать Брюссель ужесточить эти меры. Но несколько ведущих стран ЕС, включая Германию, опасаются антагонизма с Россией, отмечает издание.

Также ответные меры могут коснуться спорта. В частности, чемпионата мира по футболу, который в этом году должен пройти в России. Глава британского МИД Борис Джонсон уже сказал, что Великобритания может понизить свое участие, не отправляя на чемпионат политиков или принца Уильяма, который является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Кроме того, как сообщается, Великобритания могла бы попытаться укрепить силы НАТО в странах Балтии, где были развернуты войска стран Запада, чтобы противостоять все более агрессивной России.

Также указано, что на фоне предупреждений британской разведки, что российские хакеры могут быть нацелены на телекоммуникационные системы, медиа и энергетические сети страны Великобритания концентрировалась на укреплении своей киберзащиты. Но она могла бы прибегнуть к наступательным действиям в этой сфере, вероятно, ориентироваться на российские сайты, которые генерируют «фальшивые новости». Это означало бы эскалацию международного киберконфликта с неизвестными последствиями, добавляет издание.

Также рассматривается вариант с отозванием лицензии российского государственного вещателя RT, который часто подвергался критике со стороны регулятора вещания Великобритании.

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