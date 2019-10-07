Политические Сводки
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|Израиль готовит «историческое соглашение» с арабскими странами
|07.10.2019 07:14
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Политическая инициатива подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива продвигается при поддержке Соединенных Штатов.(function() })();
Израиль ведет подготовку к заключению «исторического соглашения» с арабскими странами для обеспечения безопасности в регионе.
Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в Twitter.
«В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.