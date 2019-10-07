Политическая инициатива подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива продвигается при поддержке Соединенных Штатов. (function() })(); Израиль ведет подготовку к заключению «исторического соглашения» с арабскими странами для обеспечения безопасности в регионе. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел еврейского государства Исраэль Кац в Twitter. «В последнее время я при поддержке Соединенных Штатов продвигаю политическую инициативу подписать «соглашение о ненападении» с арабскими странами Персидского залива. Исторический шаг положит конец конфликту и расширит гражданское сотрудничество до подписания мирных соглашений», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



политика политика арабскими странами залива поддержке штатов Теги: политикаизраильарабы