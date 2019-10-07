Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Такое заявление американская сторона сделала по итогам разговора американского лидера Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не станут поддерживать или принимать участие в операции», — заявила Гришэм.

Пресс-секретарь также подчеркнула, что американские военные силы больше не будут находиться в непосредственной близости от места проведения операции.

В последние месяцы президент Турции часто говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени. В начале октября Эрдоган также заявил, что план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину.

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