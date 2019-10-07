Политические Сводки
- У Зеленского заявили, что не могут отказаться от Штайнмайера без последствий
- Трамп отказался поддержать военную операцию Турции в Сирии
- Израиль готовит «историческое соглашение» с арабскими странами
- Джонсон не собирается покидать пост премьера, пока его не уволит королева
- Йованович согласилась дать показания в Конгрессе по импичменту Трампа
|Трамп отказался поддержать военную операцию Турции в Сирии
|07.10.2019 07:33
|
Соединенные Штаты отказались поддерживать военную операцию Турции на севере Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.(function() })();
Такое заявление американская сторона сделала по итогам разговора американского лидера Дональда Трампа с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы Соединенных Штатов не станут поддерживать или принимать участие в операции», — заявила Гришэм.
Пресс-секретарь также подчеркнула, что американские военные силы больше не будут находиться в непосредственной близости от места проведения операции.
В последние месяцы президент Турции часто говорил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии и войска будут направлены в скором времени. В начале октября Эрдоган также заявил, что план с созданием зоны безопасности — самый логичный и разумный способ для сирийцев вернуться на родину.