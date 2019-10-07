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|У Зеленского заявили, что не могут отказаться от Штайнмайера без последствий
|07.10.2019 08:47
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Глава комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от Слуги народа Богдан Яременко заявил, что Украина не сможет отказаться от формулы Штайнмайера без определенных последствий.(function() })();
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По словам Яременко, согласованная в Минске формула Штайнмайера теперь несет для Украины политические обязательства.
«Мы теперь без определенных последствий не сможем отказаться от своих слов», – заявил депутат.
Яременко уточнил, что письмо второго президента Леонида Кучмы специальному представителю председателя ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе Мартину Сайдику не является обязывающим, оно показывает определенную позицию.
«Если мы уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие», – объяснил он.
По словам нардепа, формулировка в законе должна отображать суть согласованной формулы Штайнмайера, но не обязана быть дословной.