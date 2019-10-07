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|Путин решил забрать электорат Зеленского
|07.10.2019 10:01
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Российская пропаганда уже в ближайшее время изменит информполитику по поводу Украины на миролюбивую – чтобы «голубем мира» стал президент РФ Владимир Путин, а не Владимир Зеленский.(function() })();
Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал российский политолог Александр Морозов.
«Теперь Путин хочет показывать Украину не как врага, а как «братский народ». Он и раньше говорил об этом, но теперь это прямое намек каналам заливать елеем «мы – один народ». Такой разворот – большая опасность для Зеленского. Путин будет стремится присвоить в свою пользу его 73% поддержки. Он хочет получить мандат «политик мира», который пока что завис в воздухе. Шансы у Путина очень хорошие, за его спиной очень мощный пропагандистский аппарат», – написал он.