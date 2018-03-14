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|МИД Украины подготовил предложения о денонсации договора о дружбе с РФ
|14.03.2018 17:51
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Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Российской Федерацией.
«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», – написала народный депутат Светлана Залищук.
Она также отметила, что министр на вопрос, когда можно ожидать подобных действий, сообщил, что решение остается за главой государства.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией был подписан 31 мая 1997 года сроком на 10 лет и с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.
В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в убыток безопасности друг друга.
В 2016 году представители МИДа говорили, что большой договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией не денонсируют, поскольку он является доказательством в судах против России.