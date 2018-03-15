Кандидата в президенты на выборах в России от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак довели до слез во время дебатов на телеканале «Россия 1″.

Запись трансляции доступна на платформе YouTube.

Отмечено, что Собчак несколько раз обращала внимание телеведущего Владимира Соловьева на то, что ее перебивают другие кандидаты, в том числе руководитель ЛДПР Владимир Жириновский.

«Эти люди перебивают только меня», – отметила Собчак.

В связи с этим она попросила телеведущего компенсировать ей время, поскольку другие кандидаты не дали ей высказаться.

«Вы, правда, считаете, что это нормально?» – поинтересовалась политик у Соловьева.

Он ответил, что это «безобразие, доведение женщины до слез» и «коллективная травля» одного из кандидатов, но заявил, что не может менять правила. После этих слов Собчак сразу покинула студию.

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