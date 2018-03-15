Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что обсуждение пройдет в формате Арріа.

Совет Безопасности ООН проведет в четверг заседание по Крыму, в том числе по подготовке российскими властями на оккупированном полуострове «выборов» президента РФ, а также о возможных путях деоккупации украинской территории.

Представитель Постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко сообщил, что обсуждение пройдет в формате Арріа.

«Украину на заседании будет представлять заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль. Кроме членов Совета Безопасности, в дискуссии также примут участие представители Меджлиса крымскотатарского народа. Ожидается также обращение бывшего специального советника генсека ООН по Украине Роберта Сэрри», – сказал украинский дипломат.

Он отметил, что проведение слушаний инициировала делегация Украины в ООН. Ее поддержали нынешние члены Совбеза, в частности Швеция, Великобритания, Польша, Нидерланды и Соединенные Штаты.

«Важно будет обсудить ситуацию в Крыму накануне запланированных там незаконных выборов президента России. Позиция украинской стороны в этом вопросе принципиальная – организация оккупационными властями так называемого народного волеизъявления в АР Крым и городе Севастополе является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанных норм международного права», – подчеркнул Николенко.

Кроме того, речь пойдет об усилении роли Совета Безопасности, генерального секретаря и ООН в целом для решения вопроса деоккупации Крыма.

«Дискуссия также будет касаться обеспечения выполнения Россией решений ООН по проблематике Крыма, в частности резолюций Генассамблеи ООН по территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека», – отметил дипломат.

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Заседание СБ ООН по формуле Арріа проводятся, чтобы предоставить членам Совета возможность получить информацию от широкого круга участников, которые обычно не могут быть выслушанными в Совбезе. Такие обсуждения могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и позволяют вести прямой разговор с представителями правительств, международных организаций и негосударственными актерами по вопросам, которые входят в сферу компетенции СБ ООН.

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