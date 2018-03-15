Министерство иностранных дел России расценивает объявленные Лондоном меры в отношении Москвы в связи с «делом Скрипаля» как «беспрецедентно грубую провокацию».

«Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте 14 марта о мерах «наказания» России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», – говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте российского МИД.

Утверждается, что британские власти в очередной раз попытались развязать «огульную антироссийскую кампанию», пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией», – заявили в МИД РФ.

Ответ России на примененные Лондоном ограничительные меры против Москвы не заставит себя ждать, добавил там.

Напомним, в среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о мерах, которые Лондон примет в отношении России в связи с «делом Скрипаля».

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