|Ткаченко может быть назначен главой КГГА уже на этой неделе
|07.10.2019 17:22
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Журналист Сергей Лещенко заявил, что прежний генеральный директор телеканала 1+1, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко может быть назначен главой КГГА уже на этой неделе.(function() })();
Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность», — рассказал Лещенко.
По его словам, 9 октября должно состояться заседание Кабинета министров, на котором на имя президента Владимира Зеленского, вероятно, и будет подано представление о назначении Ткаченко на эту должность.