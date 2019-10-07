Журналист Сергей Лещенко заявил, что прежний генеральный директор телеканала 1+1, народный депутат от Слуги народа Александр Ткаченко может быть назначен главой КГГА уже на этой неделе.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Александр Ткаченко уже в среду может быть назначен главой Киевской городской государственной администрации. Он уже подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на эту должность», — рассказал Лещенко.

По его словам, 9 октября должно состояться заседание Кабинета министров, на котором на имя президента Владимира Зеленского, вероятно, и будет подано представление о назначении Ткаченко на эту должность.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира