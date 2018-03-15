Политические Сводки
- Выпуск нержавеющей стали в мире в 2017г вырос
- BASF ведет переговоры о покупке еще одной части бизнеса Bayer
- Стокгольмский арбитраж проведет слушания по иску миноритариев "Укрнафты" к Украине в октябре
- Рада назначила Якова Смолия главой НБУ
- ПАО "Агрохолднинг Авангард" в 2017г сократило чистый убыток в 2,2 раза
|Савченко призвала украинцев к военному перевороту
|15.03.2018 15:06
|
Народный депутат Надежда Савченко призывает украинских граждан и военных свергнуть «преступную власть Порошенко».
Об этом она рассказала после допроса в СБУ.
«Сейчас есть много военных, которые меня слышат, которые соглашаются, что военный переворот в Украине – это довольно ожидаемое и, наверное, довольно правильное событие», – сказала Савченко.Она добавила, что такого понимания «нет в командовании, потому что там играют под власть и под Россию, и убивают свой народ».
«Но есть много военных, которые понимают, что происходит», – сказала Савченко.
Она обвинила украинскую власть «в преступлениях против украинского народа, во всех тех смертях, произошедших за период действующей преступной власти Порошенко».
«И теперь я призываю украинцев – если вы понимаете, что если вы сейчас не отстоите право на свою жизнь, на свою свободу, то вы будете жить хуже, чем в террористическом тоталитарном режиме России», – сказала Савченко.
Нардеп напомнила, что украинцы всегда умели восставать.
«Я никогда не призывала вас на майданы, никогда не хотела кровопролития простого народа. К власти подобраться всегда тяжело. На Майдане не погиб ни один политик. Мне не страшно, как не было и не будет. За правду бороться, жить и умирать никогда не страшно», – сказала Савченко.
При этом она не ответила ни на один вопрос журналистов, хотя перед допросом обещала, что ответит.