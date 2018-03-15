Мужчина начал действовать, когда глава немецкого правительства садилась в автомобиль.

К счастью, телохранители успели предотвратить покушение, и немецкие полицейские произвели арест на месте.

Несмотря на случившееся, Меркель без паники и испуга в глазах продолжила садиться в машину, а затем уехала.

Сейчас, местная уголовная полиция производит расследование по данному инциденту. «Каковы были причины нападения на канцлера, преследовавшие неизвестного?» – ответа на этот вопрос пока нет.

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