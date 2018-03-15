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|Покушение на Меркель: подробности
|15.03.2018 18:50
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Мужчина начал действовать, когда глава немецкого правительства садилась в автомобиль.
К счастью, телохранители успели предотвратить покушение, и немецкие полицейские произвели арест на месте.
Несмотря на случившееся, Меркель без паники и испуга в глазах продолжила садиться в машину, а затем уехала.
Сейчас, местная уголовная полиция производит расследование по данному инциденту. «Каковы были причины нападения на канцлера, преследовавшие неизвестного?» – ответа на этот вопрос пока нет.
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