Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что формулы Штайнмайера никогда не существовало.

Об этом он рассказал 7 октября в эфире телеканала ICTV.

По словам экс-главы МИД, по определению никакой согласованной формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров нормандской четверки.

Как указал Климкин, Штайнмайер предложил свою идею на переговорах, «когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение Минска и путинское видение диаметрально отличается».

Потом появилось письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили логику предложения по выборам на Донбассе. И это было «мнение для дальнейших разговоров».

«То есть никогда по определению формулы никакой не было», − подчеркнул Климкин и добавил, что она никогда не была согласована.

Бывший министр отметил, что считает формулу Штайнмайера «выполнением российской логики».

«Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) − это не зрада и не победа, это − маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая − это просто маразм. Это просто выполнение логики русской. И давайте закрепим, что будет какая-то русская логика особого статуса», − заявил Климкин.

По его словам Украина должна четко очертить свою позицию и требования.

«Вот сейчас Путин поднимает ставки. Мы должны выйти и сказать, если вы хотите выборы, если вы хотите выборы в какой-то перспективе − вот наши требования: 1,2,3. Или нам наши друзья помогут выполнить эти требования … Или мы будем как страусы смотреть и говорить, нет, у нас никаких требований, мы выполняем требования Путина», − считает экс-глава МИД.

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