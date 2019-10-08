Политические Сводки
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|Климкин назвал маразмом формулу Штайнмайера
|08.10.2019 06:46
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Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что формулы Штайнмайера никогда не существовало.(function() })();
Об этом он рассказал 7 октября в эфире телеканала ICTV.
По словам экс-главы МИД, по определению никакой согласованной формулы не было, а Штайнмайер изложил эту идею в письме после безрезультатных переговоров на уровне министров нормандской четверки.
Как указал Климкин, Штайнмайер предложил свою идею на переговорах, «когда дискуссия зашла в тупик, поскольку всем было понятно, что наше видение Минска и путинское видение диаметрально отличается».
Потом появилось письмо Штайнмайера и Фабиуса, где они выложили логику предложения по выборам на Донбассе. И это было «мнение для дальнейших разговоров».
«То есть никогда по определению формулы никакой не было», − подчеркнул Климкин и добавил, что она никогда не была согласована.
Бывший министр отметил, что считает формулу Штайнмайера «выполнением российской логики».
«Формула Штайнмайера (ее согласовать или не согласовать) − это не зрада и не победа, это − маразм. Нельзя согласовать отдельно … вот есть телега, а есть лошадь, а что-то между ними не согласовывая − это просто маразм. Это просто выполнение логики русской. И давайте закрепим, что будет какая-то русская логика особого статуса», − заявил Климкин.
По его словам Украина должна четко очертить свою позицию и требования.