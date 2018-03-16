Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран.

Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.

«Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом», – сказал принц Мухаммед.

Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.

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