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|Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу
|16.03.2018 06:46
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран.
Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.
«Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом», – сказал принц Мухаммед.
Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.
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