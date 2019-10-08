|Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
|08.10.2019 09:32
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Президент США Дональд Трамп пригрозил «уничтожить» экономику Турции, если она сделает что-то, на его взгляд, «непозволительное» в Сирии.(function() })();
Об этом Трамп написал в Twitter.
«Если Турция сделает что-то, что я по своей большой и исключительной мудрости сочту непозволительным, я полностью уничтожу экономику Турции (я такое делал раньше)!», – написал Трамп.
По его мнению, Турция должна вместе с остальной Европой «следить за захваченными бойцами ИГ и их семьями».
Американский руководитель заявил, что «США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать».
«Настало время для других в этом регионе, обладающих огромным богатством, защитить свою территорию», – написал Трамп.