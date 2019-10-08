Если попытка Киева выполнить минские соглашения закончится фиаско, придется переходить к другим сценариям.

Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV рассказал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Он утверждает, что если выяснится, что президент РФ Владимир Путин «никогда ничего не сделает» по Минску и союзники Украины «больше не могут заставить его пойти на прогресс», президенту Владимиру Зеленскому «придется честно сказать гражданам, что этот трек мы больше не можем выполнять и нам никто не может помочь».

Пристайко говорит, что тогда страна «вынуждена будет перейти к треку номер два»: «Тянуть вечно долго, пока будут убивать наших солдат, пока люди по ту сторону линии соприкосновения окончательно возненавидят нас и мы никогда не сможем их вернуть. <…> Тогда нужно бросить все, усиливать армию и ждать очередной атаки», а также работать над тем, чтобы организовать миротворческую миссию ООН «между нами, а лучше только, на всех оккупированных территориях».

Еще один трек, по мнению министра, состоит в кипрском сценарии урегулирования (полное замораживание конфликта, полное прекращения взаимодействия с агрессором, принцип «худой мир лучше хорошей войны», - ред).

«Никогда больше не возвращаться к этой части Украины… Это когда мы совсем ничего не сможем сделать и нужно будет идти по кипрскому сценарию или по какому-то другому», – сказал Пристайко.

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