Политические Сводки
|Госдеп запретил послу в ЕС давать показания по импичменту Трампа
|08.10.2019 16:21
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Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.(function() })();
Об этом сообщает NBC.
Его адвокат Роберт Лускин заявил, что посол ранее охотно согласился ответить сегодня на вопросы представителей комитетов и умышленно прилетел для этого из Брюсселя в Вашингтон.
«Как посол США в ЕС и сотрудник Государственного департамента, посол Сондленд должен следовать указаниям Департамента», – сказал адвокат, добавив, что Сондленд «глубоко разочарован тем, что он не сможет дать показания сегодня».
«Он готов дать показания в кратчайшие сроки, когда ему позволят это», – сказал Лускин.
Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.