Государственный департамент США запретил послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду давать интервью представителям комитетов Палаты представителей по делу о возможном импичменте президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает NBC.

Его адвокат Роберт Лускин заявил, что посол ранее охотно согласился ответить сегодня на вопросы представителей комитетов и умышленно прилетел для этого из Брюсселя в Вашингтон.

«Как посол США в ЕС и сотрудник Государственного департамента, посол Сондленд должен следовать указаниям Департамента», – сказал адвокат, добавив, что Сондленд «глубоко разочарован тем, что он не сможет дать показания сегодня».

«Он готов дать показания в кратчайшие сроки, когда ему позволят это», – сказал Лускин.

Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

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