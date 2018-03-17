МВД обратилось к дипломатам и гражданам Российской Федерации с призывом подчиниться этим требованиям.

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Туда будут допускаться только лица с дипломатическим статусом.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщается на сайте МВД.

Аваков сообщил, что в пятницу вызвал в министерство временного поверенного в делах Российской Федерации в Украине и сообщил ему об этом.

МВД ссылается на заявление МИД Украины от 21 февраля, в котором говорится, что голосование на выборах президента Российской Федерации в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии, если выборы не будут проводится в оккупированных Крыму и Севастополе.

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