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|Экс-президенту ЮАР предъявили обвинения в коррупции
|17.03.2018 08:42
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Бывшему президенту ЮАР Джейкобу Зуме предъявили обвинения в коррупции. Об этом заявил в пятницу, 16 марта, генпрокурор страны Шон Абрамс.
Как передает Reuters, 75-летний политик будет привлечен к уголовной ответственности за сделке на поставку оружия, заключенную в конце 1990-х годов. Ее сумма составляла 30 миллиардов рандов (2,5 миллиарда долларов). В тот момент Зума занимал пост вице-президента. За коррупцию при этой сделке ранее был отправлен в тюрьму его прежний финансовый советник.
Представитель Генпрокуратуры уточнил, что в общей сложности политику предъявляют 16 обвинений по 783 случаям предполагаемых нарушений.
«После изучения вопроса я считаю, что существуют реальная возможность успешного судебного преследования Зумы по обвинениям, перечисленным в обвинительном заключении», — заявил Абрамс. Он добавил, что прежний президент отрицает свою вину.
Зума заявил об уходе в отставку 15 февраля во время телевизионного обращения к нации в связи с давлением правящего Африканского национального конгресса (АНК). На должность нового лидера страны был избран прежний вице-президент Сирил Рамапоса. Он пообещал согражданам приложить усилия в борьбе с коррупцией.