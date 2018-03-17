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|Си Цзиньпина переизбрали на должность председателя КНР
|17.03.2018 09:03
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До 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков.
Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на должность председателя КНР, передает ABC News.
Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами – председателя Центрального военного совета КНР.
Как сообщается, выборы главы государства состоялись путем тайного голосования утром в субботу, 17 марта.
Си Цзиньпин занимает посты главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.
Напомним, что до 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничения на срок полномочий.