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Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии
09.10.2019 07:05

Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах.

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Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По словам собеседника издания, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.

Другой источник сообщил, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению, к примеру, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем. Пресс-служба министерства подтвердила РБК, что ведомство уже приступило к выполнению поручения.

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