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|Путин дал поручение по интеграции России и Белоруссии
|09.10.2019 07:05
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Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах.(function() })();
Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.
По словам собеседника издания, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.
Другой источник сообщил, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению, к примеру, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем. Пресс-служба министерства подтвердила РБК, что ведомство уже приступило к выполнению поручения.