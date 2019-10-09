Президент России Владимир Путин поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос синхронизации законодательства России и Белоруссии в различных сферах.

Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

По словам собеседника издания, поручение должно быть выполнено до 1 января 2020 года. Оно направлено в ключевые министерства.

Другой источник сообщил, что каждое ведомство готовит инициативы по своему направлению, к примеру, Минфин проработает вопрос гармонизации налоговых систем. Пресс-служба министерства подтвердила РБК, что ведомство уже приступило к выполнению поручения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира