Херсонский горсовет и Ровенский областной советы во вторник, 8 октября, приняли обращение к президенту Владимиру Зеленскому против выполнения формулы Штайнмайера.

Так, херсонское издание Гривна со ссылкой на депутата Урбанского сообщает, что 28 депутатов проголосовали «за» обращение к президенту Зеленскому, в котором потребовали не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям. Также они настаивают на привлечении к уголовной ответственности боевиков и коллаборационистов, а также разрыве дипломатических отношений с РФ до полной деоккупации украинских территорий. Шесть депутатов воздержались и 19 – не голосовали.

Кроме того, сообщается, что в Херсоне был создан штаб сопротивления капитуляции, в который вошли представители депутатского корпуса и общественные активисты.

В Ровно все 45 присутствовавших в зале депутатов облсовета также приняли обращение к президенту Зеленскому относительно реализации формулы Штайнмайера, сообщает UA:Рівне.

Первоначально документ назывался Об обращении Ровенского областного совета к президенту Украины о недопущении реализации формулы Штайнмайера, которая является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне, но затем слово «недопущение» из текста убрали.

К слову, Ровенский облсовет уже пытался принять это обращение 3 октября, но тогда не удалось собрать кворум.

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