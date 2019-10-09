Политические Сводки
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|В Сенате США подтвердили, что Россия помогала Трампу на выборах
|09.10.2019 07:41
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В отчете говорится, что российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный убыток Хиллари Клинтон.(function() })();
Комитет Сената США по разведке представил отчет, согласно которому Россия использовала социальные сети для поддержки Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году. Об этом сообщает The Independent.
В отчете говорится, что российское «Агентство интернет-исследований» по указанию Кремля наносило репутационный убыток бывшему сопернику Трампа Хиллари Клинтон и поддерживало кандидатуру республиканца.
Как говорится в отчете, работники агентства притворялись американцами и «использовали целенаправленную рекламу».
Также в отчете обвинили компанию в фальсификации информации в статьях о выборах и в использовании инструментов СМИ для обмана «десятков миллионов пользователей соцсетей в США».