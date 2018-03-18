Он отметил, что Украина установила курс на вступление в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ.

Президент Петр Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является вопросом нескольких лет, а не десятилетий.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом он заявил в интервью немецкой медиагруппе Funke.

«В Германии это может быть непопулярным, но я абсолютно уверен, что Украина будет принята в Европейский Союз. И это будет вопрос нескольких лет, а не десятилетий. Вряд ли какая-либо другая страна проявляет больше интереса по отношению к Европе, чем Украина», – сказал президент.

Порошенко отметил, что Украина установила курс на вступление в НАТО, а затем в ЕС и решительно будет продолжать путь реформ. «Все эксперты подтверждают, что за последние три года Украина добилась большего прогресса, чем за предыдущие 25 лет», – сказал он и подчеркнул, что «это касается и борьбы с коррупцией».

«Мы будем отвечать критериям вступления, в том числе по борьбе с коррупцией», – заявил П.Порошенко.

По его словам, в Украине уже создана «совершенно независимая антикоррупционная инфраструктура». При этом президент отметил, что «основа для взяточничества и коррупции ликвидирована», хотя впереди еще много работы.

«Если уязвимым для коррупции ранее был сектор энергетики, то теперь существует комплексная система управления, существует нулевая терпимость к коррупции», – подчеркнул Порошенко.

«Спросите у западных инвесторов: они подтвердят, что мы достигли значительного прогресса», – сказал глава государства. Он также отметил, что органы борьбы с коррупцией имеют поддержку и доверие международных деловых партнеров, и выразил уверенность, что вместе с европейскими партнерами Украине удастся еще больше снизить уровень коррупции в стране.

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