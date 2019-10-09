Об этом заявил прежний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью радиостанции «Новое время».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник вмешивался в президентские выборы США, заявил прежний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью радиостанции «Новое время».

По его словам, Сытник пытался помочь баллотирующейся в тот момент на пост главы США Хиллари Клинтон. Луценко отметил, что эту информацию подтвердил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий.

С точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, отметил Луценко. Однако американские власти рассматривают это как вмешательство во внутренние дела США.

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