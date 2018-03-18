Явка в шести селах на Камчатке и в четырех — на Чукотке составила 100%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные избирательных комиссий регионов.

«Явку в 100 процентов показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная», — сказала председатель избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина. Всего, по ее словам, по данным на 15.00 (06.00 мск) явка в Камчатском крае составила 125 812 человек. Это около 54% от общего числа избирателей в крае. На Чукотке стопроцентная явка — в селах Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс. Всего в округе проголосовали 22533 человека. Это 67,4% от общего числа избирателей.

На официальном сайте правительства Камчатского края ранее сообщалось о проведении в день выборов конкурсов и мероприятий. ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Петропавловска-Камчатского писал, что проголосовавшим женщинам там дарят цветы. «Голос» ранее сообщал, что «на избирательный участок 167 Камчатского края в 8:35 утра вдруг в едином порыве прибыли проголосовать десятки избирателей».

Ранее наблюдатели также сообщали о наличии в урнах только что открывшегося участка 295 в Южно-Сахалинске бюллетеней. В Центризбиркоме заявили, что бюллетени — это результат голосования членов комиссии, наблюдателей и полицейских, работающих на этом участке. «Они прикрепились к этому же участку по системе „голосование по месту нахождения“», — отметили в ЦИК.

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