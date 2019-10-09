Сотрудник Белого дома, который слушал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, назвал эту беседу «сумасшедшей» и «пугающей».

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что неназванный чиновник Белого дома рассказал об этом осведомителю из Конгресса.

По его словам, в Белом доме сразу увидели угрозу для Трампа после этого телефонного разговора.

В президентской администрации обращались к юристам, чтобы понять, как справиться с возможными проблемами, поскольку понимали, что Трамп нарушил закон, принуждая иностранное государство начать расследование в отношении гражданина США, руководствуясь при этом личными целями.

Осведомитель, чьи показания были представлены Конгрессу, признал, что разговаривал с несколькими чиновниками Белого дома, которые также делились мнением о том, что Трамп нарушил закон.

26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.

Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.

После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира