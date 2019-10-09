Политические Сводки
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|Чиновник, который слушал разговор Трампа и Зеленского, назвал его «сумасшедшим» и «пугающим»
|09.10.2019 09:32
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Сотрудник Белого дома, который слушал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, назвал эту беседу «сумасшедшей» и «пугающей».(function() })();
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что неназванный чиновник Белого дома рассказал об этом осведомителю из Конгресса.
По его словам, в Белом доме сразу увидели угрозу для Трампа после этого телефонного разговора.
В президентской администрации обращались к юристам, чтобы понять, как справиться с возможными проблемами, поскольку понимали, что Трамп нарушил закон, принуждая иностранное государство начать расследование в отношении гражданина США, руководствуясь при этом личными целями.
Осведомитель, чьи показания были представлены Конгрессу, признал, что разговаривал с несколькими чиновниками Белого дома, которые также делились мнением о том, что Трамп нарушил закон.
26 сентября комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование по компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за предполагаемого давления на президента Украины.