Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Кандидат от партии КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,82% голосов. На третьем месте – кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский с 5,68%. Об этом сообщает

За Владимира Путина в абсолютных числах проголосовали, по последним данным, более 55,403 млн человек. По Грудинин отдали свои голоса более 8,540 млн человек. За Жириновского — около 4,104 млн.

Четвертое место занимает выдвинута “Гражданской инициативой” Ксения Собчак с 1,66% голосов избирателей. За неё голоса отдали более 1,197 млн человек.

За ней следует Григорий Явлинский (“Яблоко”) с 1,04% голосов. Остальные кандидаты набрали менее 1% голосов. Так, по Явлинским следуют Борис Титов (Партия рост) с 0,75% голосов, Максим Сурайкин (“Коммунисты России”) с 0,68% и Сергей Бабурин (“Русский общенародный союз”) с 0,65% голосов.

Напомним, выборы президента России завершились 18 марта в 21.00 по российскому времени (20.00 по Киеву).

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