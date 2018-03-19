Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на президентских выборах.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создает вместе с Дмитрием Гудковым.

Об этом она сказала в эфире программы «Навальный LIVE».

Навальный отказался от сотрудничества, заявив, что Собчак «была частью махинации» российских властей на президентских выборах.

«Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность… Я тебе объясню, почему у меня нет с тобой общего дела. Все, что ты говоришь, это, ну, грандиозное лицемерие, стыдно даже это слышать. Ты на этих выборах показала себя чемпионом лицемерия», – ответил Навальный.

Напомним, о создании партии Ксении Собчак и Дмитрия Гудкова было объявлено 15 марта. Партию создают на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева – министра экономики РФ в 1992-1993 годах. На выборах президента Собчак выдвигалась от «Гражданской инициативы».

Навальный призывал к бойкоту выборов. Ранее он вел кампанию по своему выдвижению, но ЦИК отказался зарегистрировать его кандидатуру.

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