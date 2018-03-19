Главы ряда бывших советских государств, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину.

Лидеры США и Европы до сих пор не поздравили Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Президент США Трамп не только не прислал поздравление, но и ничего не написал по поводу победы Путина у себя в Twitter.

Не получил поздравления Путин и от украинского лидера. В Крыму и Севастополе голосование проводилось незаконно, заявил Пётр Порошенко. По его словам, мировые лидеры не готовы признать результаты выборов на полуострове.

Тем не менее, ряд телеграмм российский руководитель всё же получил.

Главы ряда бывших советских государств, а также непризнанной миром Абхазии, руководители Китая, Сербии, Венесуэлы, Кубы, Боливии – этим пока исчерпывается круг поздравлений Путину.

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