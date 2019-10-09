В ходе операции выявлено около 358 млн растений мака и конопли, которые выращивались на площади более 375 гектаров.

С мая по октябрь 2019 года Департамент противодействия наркопреступности Нацполиции провел ежегодную операцию под названием Мак, в ходе которой было изъято наркосырья на миллиарды гривень. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Как информируют правоохранители, результаты в 2019 году стали рекордными за всю историю проведения операции.

«Не допущено вытек на наркорынок 358 млн кустов наркосырья, что в 170 раз превышает прошлогодний результат. Прибыль преступников от сбыта такого количества наркотиков составила бы миллиарды гривень», – заявляют в Нацполиции.

В результате операции начато 1863 уголовных производства. В 63% случаев правонарушителям уже сообщили о подозрении.

Также в пресс-службе сообщают, что в 2019 году совершено 307 облетов с применением современных технологий аэросъемки. По их результатам обнаружено 54 факта незаконных посевов наркосырья.

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