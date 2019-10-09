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Эрдоган начал операцию в Сирии
09.10.2019 16:39

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии.

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Об этом он сообщил в Twitter.

Сообщается, что операция Турция вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» называется «Источник мира» («Peace Spring»). Первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-аль-Айн.

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