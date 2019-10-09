Политические Сводки
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|Эрдоган начал операцию в Сирии
|09.10.2019 16:39
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции Вооруженных сил Турции в Сирии.(function() })();
Об этом он сообщил в Twitter.
Сообщается, что операция Турция вместе с формированиями «Сирийской свободной армии» против Рабочей партии Курдистана (РПК) и запрещенной в России террористической организации «Исламского государство» называется «Источник мира» («Peace Spring»). Первые турецкие авиаудары были нанесены по приграничному городу Рас-аль-Айн.