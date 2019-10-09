Евросоюз призывает Турцию остановить военную операцию «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. (function() })(); «Я призываю Турцию остановить военную операцию», — сказал представитель Европейского союза. По мнению Юнкера, несмотря на имеющиеся проблемы безопасности Турции, набег на север Сирии лишь усилит страдания мирных жителей. Он также отметил, что ЕС не будет помогать Анкаре финансово создавать зону безопасности. Ранее 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира». В ее ходе Турция намерена создать на сирийской территории зону безопасности вдоль границы. По словам Эрдогана, это «устранит террористическую угрозу в отношении Турции», а затем на мирную территорию смогут вернуться и сирийские беженцы. Президент добавил, что операция также направлена на защиту территориальной целостности Сирии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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