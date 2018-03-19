Не дожидаясь официальных результатов голосования, Путина поспешили поздравить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В понедельник, 19 марта, прошла пресс-конференция иностранных наблюдателей, аккредитованных на выборах президента РФ, пишет МК.

Представители международного сообщества, между которых были экс-глава ПАСЕ Педро Аграмунт и сопредседатель «Франко-российского диалога» Тьери Мариани, положительно оценили процесс голосования, отметив, что крупных нарушений не обнаружили. Между тем некоторые мировые лидеры поздравили Путина с победой, не дожидаясь официальных итогов голосования. Впрочем, главы западных демократий к ним не относились.

Открыл мероприятие председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что по линии подконтрольного ему комитета в Россию были приглашены 154 наблюдателя из 54 стран, в числе которых депутаты Европарламента, представители национальных заксобраний, мэры городов, редакторы крупных средств массовой информации.

В числе приглашенных наблюдателей выступил экс-председатель ПАСЕ Педро Аграмунт. Тот самый, который, как пояснил Слуцкий, подвергся жесткой критике за то, что еще будучи главой ПАСЕ поехал в Сирию вместе с российской делегацией и отметил успехи российского министерства обороны. Аграмунт заключил: «Атмосфера на голосовании была очень спокойная. Из нового, что я для себя открыл, – это так называемые электронные урны, а также сканеры. Возможно, в будущем такая практика станет общераспространенной. Могу только поздравить избранного президента. И надеюсь, все это ознаменует новый период сотрудничества и понимания между всеми континентами».

Тьерри Мариани, сопредседатель «Франко-российского диалога» отметил, что выборы проходили в соответствии с теми нормами, которые существуют в Европе, а иногда и превосходят их. Например, на всех российских участках были камеры, а к примеру, во Франции такого нет. «Я работаю наблюдателем на выборах уже около 20 лет и могу сказать, что в России каждый раз я вижу улучшения. И выборы становятся все более прозрачными и открытыми», – добавил Мариани.

Позитивное развитие также отметил господин Джорди Шукла, член Конгресса депутатов Испании. А Захид Хамид, член Национальной Ассамблеи Пакистана, отметил прекрасные условия, созданные для представителей СМИ, освещавших выборы.

Филипп Девинтер, депутат Палаты представителей Бельгии, рассказал, что в его родной стране голосование обязательное, а в России каждый гражданин имеет свободу в этом отношении. «При этом власти, конечно, стараются стимулировать граждан к тому чтобы все-таки голосовать. Но используют легитимные методы», – заключил Девинтер.

Умар Марико, депутат национального собрания Мали, отметил, что между избирателей было много представителей молодежи. А также признался, что перед приездом в Россию много читал о подтасовках и вбросах на российских выборах. Однако, при работе наблюдателем «ничего подобного не видел, все происходило очень спокойно и открыто». Депутат Бундестага ФРГ Маркус Фронмайер в свою очередь отметил свое желание того, чтобы граждане Германии также имели возможность избирать президента прямым голосованием.

Не дожидаясь официальных результатов голосования, Путина поспешили поздравить председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Азербайджана Ильхам Алиев. На фоне своих коллег отличился президент Сербии Александр Вучич, который отправил Путину поздравления, даже не дожидаясь закрытия избирательных участков. Соответствующее сообщение в его Твиттере появилось около 14:00 18 марта.

Лидеры Германии, Франции и США не спешили со своими обращениями к вновь избранному президенту. Впрочем, в 2012 году поздравления от Ангелы Меркель и Николя Саркози поступили только вечером дня после голосования. А тогдашний глава Белого дома Барак Обама и вовсе задержался на несколько дней: выборы в России прошли 4 марта, а их результат американский президент прокомментировал только 9 марта, заставив весь мир гадать, будет ли он поздравлять российского коллегу вообще.

В этом же году в свете дела об отравлении Сергея Скрипаля главная интрига – это реакция премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Москвой и Лондоном не планируется. Однако Мэй может поздравить Путина и в другой форме, и через несколько дней после выборов.

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