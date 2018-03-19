Вслед за Великобританией власти Польши рассматривают вопрос о высылке из страны российских дипломатов.

Об этом сообщает издание Gazeta Prawna, ссылаясь на источники в правительстве.

По предварительным данным, данный шаг связан с делом экс-шпиона Сергея Скрипаля. Как сообщает издание, правительство страны также рассматривает возможность введения и других санкций в отношении России, которые могут быть связаны с экономической деятельностью.

Известно, что обсуждение вопроса о введении санкций началось еще на прошлой неделе, но было отложено до получения результатов выборов в России.

Сегодня же состоится встреча министров иностранных дел в Брюсселе, на котором и будет решаться этот вопрос. Изначально, польское правительство рассматривало совместное с ВУеликобиртание6й введение санкций в отношении России, однако в стране не исключают, что вполне возможно, ограничения могут быть внесены самостоятельно.

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