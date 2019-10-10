Франция, Германия и Великобритания осуждают военную операцию Турции в Сирии и намерены созвать заседание Совета Безопасности ООН по этому вопросу.

Об этом в среду заявила государственный секретарь при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Амели де Моншален, передает

“Франция, Германия и Великобритания завершают (составление) совместного заявления, в котором будет максимально понятно указано, что мы решительно осуждаем то, о чем сообщается (информация касательно операции ВС Турции на севере Сирии), — приводит ее слова AFP. — Мы намерены созвать Совет безопасности ООН”.

Напомним, ранее, 9 октября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале анонсированной ранее наступательной операции против сирийских курдов. На этот шаг Эрдоган пошел несмотря на то, что перед этим от силового сценария Анкару предостерегали Дамаск и Вашингтон.

Операция под названием “Источник мира” призвана предотвратить возникновение “террористического коридора” в Сирии близ турецкой границы, а также гарантировать в этом регионе мир, говорят в Анкаре.

Турецкое правительство считает курдские “Отряды народной самообороны” (YPG) сирийским ответвлением запрещенной турецкими властями “Рабочей партии Курдистана” (РПК).

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