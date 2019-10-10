Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Речь шла о достижении договоренности о дате проведения встречи «нормандской четверки», передает

Как отметили в Офисе, Глава Украинского государства высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

«Ангела Меркель подчеркнула верность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита», – говорится в сообщении.

Зеленский сообщил собеседнице о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил близко Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста близко Станицы Луганской, отметили в Офисе.

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