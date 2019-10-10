|Трамп пригрозил Эрдогану санкциями
|10.10.2019 07:25
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Американский руководитель готов применить против Анкары нечто большее, чем санкции, если на севере Сирии будут уничтожать курдов.(function() })();
Президент США Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил журналистам в среду, 9 октября, сообщает ТАСС.
«Я разрушу его экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором Брансоном. Я надеюсь, что он будет действовать рационально», − подчеркнул американский руководитель.
Трамп отметил, что готов сделать «нечто значительно большее, чем санкции», и предупредил об этом Эрдогана.
«Я пытался его остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать», − указал президент США.