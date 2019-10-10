Американский руководитель готов применить против Анкары нечто большее, чем санкции, если на севере Сирии будут уничтожать курдов.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что США разрушат экономику Турции, если она начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил журналистам в среду, 9 октября, сообщает ТАСС.

«Я разрушу его экономику, если это произойдет. Однажды я уже сделал это в связи с пастором Брансоном. Я надеюсь, что он будет действовать рационально», − подчеркнул американский руководитель.

Трамп отметил, что готов сделать «нечто значительно большее, чем санкции», и предупредил об этом Эрдогана.

«Я пытался его остановить буквально с первого дня на посту президента, но они хотят воевать», − указал президент США.

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