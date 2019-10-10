Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден впервые призвал к импичменту Дональда Трампа.

«На виду у мира и американского народа Дональд Трамп нарушил присягу, изменил этой нации и совершил действия, которые подлежат импичменту. Чтобы сохранить нашу Конституцию, нашу демократию, нашу целостность, ему должны объявить импичмент», – сказал Байден во время митинга в Рочестере, штат Нью-Гэмпшир.

Бывший вице-президент сказал сторонникам, что Трамп «простреливает дыры в Конституции», прося иностранные государства вмешиваться в президентские выборы 2020 года.

В ответ Трамп в Twitter заявил, что «жалко видеть Спящего Джо Байдена, который со своим сыном Хантером, в убыток американскому налогоплательщику обокрал по крайней мере две страны на миллионы долларов, требует моего импичмента. Я не сделал ничего плохого. Неудачная кампания Джо не дала ему другого выбора».

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