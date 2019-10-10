Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил реализовать Киеву разработанную им «формулу украинского мира» для урегулирования конфликта в Донбассе, содержащую семь шагов.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, для реализации предложенной формулы стране необходимо настаивать на принципах «сначала безопасность», «ничего не согласовано, пока все не согласовано» и «только через безопасность к выборам». Он добавил, что «формула Штайнмайера» должна рассматриваться только как составляющая дорожной карты выполнения минских соглашений. По мнению Порошенко, разведение сил в Донбассе должно состояться только при условии постоянного и всеобъемлющего прекращения огня.

«Россия и боевики должны вернуть две с половиной тысячи километров, это прямое требование Минска», — написал политик. При этом экс-президент выразил уверенность, что мониторинговая миссия ОБСЕ получит беспрепятственный доступ ко всей не подконтрольной Киеву территории, чтобы следить за российско-украинской границей. Кроме того, в рамках работы трехсторонней контактной группы в Минске он предложил создать подгруппу по вопросам границы. Порошенко также советует украинским властям настаивать на развертывании многонационального миротворческого контингента ООН в Донбассе.

Политик добавил, что Киев должен восстановить на территории региона налогообложение «в рамках правового поля Украины», финансовую и банковскую систему, а также вернуть украинскую собственность. «Только это даст основания и возможность в полной мере восстановить социальное обеспечение региона», — отметил Порошенко.

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