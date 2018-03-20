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|Глава МИД Британии призвал НАТО и ЕС вместе оказывать давление на Россию
|20.03.2018 08:02
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал НАТО и Европейский Союз усилить давление на Россию.
По словам Джонсона, Британия, НАТО и ЕС должны бороться с дезинформацией, обмениваться разведданными и вести борьбу в киберпространстве.
«Есть вещи, которые мы можем и должны делать вместе. Бороться с дезинформацией из России, и Британия помогает это финансировать на уровне ЕС, бороться вместе в киберпространстве, обмениваться разведданными. Это то, на что Россия способна в войне в киберпространстве», – заявил Джонсон.
Он также добавил также, что необходимо «отслеживать находящиеся в Британии деньги (из России – ред.), которые были получены незаконным путем или при помощи коррупции».
Ранее глава МИД Британии заявил о личном приказе Путина отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.