Президент США Дональд Трамп осведомлен о победе Владимира Путина на выборах. Телефонный разговор между президентами не планируется.

Президент США Дональд Трамп осведомлен о победе Владимира Путина на президентских выборах, заявил в понедельник представитель Белого дома.

Он добавил, что телефонный разговор между Трампом и Путиным не планируется.

«Мы не удивлены результатом», – сказал зампресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, отвечая на вопрос, были ли выборы в России свободными и честными.

Напомним, 18 марта в РФ состоялись выборы президента, на которых Путин набрал 77% голосов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира