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|Кремль обиделся на Трампа из-за поздравления
|20.03.2018 12:52
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Отсутствие поздравления от президента США Дональда Трампа в адрес вновь избранного президента России Владимира Путина не является недружественным шагом.
Такое мнение высказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 20 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Утро вечера мудренее», — добавил он.
По его словам, президент Путин остается открытым для нормализации отношений там, где «это нам интересно и необходимо». «Президент получает большое количество поздравлений от зарубежных лидеров. Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно тут ничего сгущать», — добавил пресс-секретарь.
В целом, как отметил Песков, поздравлений Владимиру Путину с победой так много, что пока нельзя точно сказать, была ли телеграмма от США.