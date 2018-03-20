После объявления о победе Путина федеральные телеканалы поспешили выпустить сюжеты о том, как «зарубежные коллеги» со всех концов мира поспешили направить ему поздравительные телеграммы или даже позвонить, чтобы лично приветствовать его победу.

Особый выговор почему-то был сделан на поздравлениях от «европейских лидеров» — тех, кого на главных телеканалах страны обычно не жалуют.

The Insider разобрался в том, кто на самом деле поздравил Путина с победой, а кто лишь напомним ему о существующих проблемах в отношениях России с другими странами.

Пресс-служба Кремля сообщила о звонках с поздравлениями от президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Армении Сержа Саргсяна, президента Белорусии Александра Лукашенко, премьер-министра Индии Нарендры Моди, президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, а также премьер-министра Японии Синдзо Абэ и председателя КНР Си Цзиньпина.

Кроме них, по сообщению Кремля, поздравительные телеграммы Путину направили президент Абхазии Рауль Хаджимба, президент Боливи Эво Моралес, президент и премьер Венгрии Янош Адер и Виктор Орбан, президент Венесуэлы Николас Мадуро, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Египта Абдельфаттах Сиси, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Лаоса Буннянг Ворачит, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Молдавии Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, президент Сирии Башар Асад, а также лидеры непризнанных и частично признанных государств.

Пресс-служба Кремля также сообщила о телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором тот «тепло поздравил Путина с убедительной победой на президентских выборах». Правда, по чьей инициативе состоялся разговор, не указано. На официальном сайте Эрдогана и в его твиттере упоминаний о нем нет.

При этом большинство демократических режимов не сочли нужным поздравить Путина с переизбранием на новый срок.

Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Трампа Хоган Гидли заявил журналистам, что победа Путина не стала для Вашингтона сюрпризом, однако телефонный звонок в Кремль не был запланирован. «Мы продолжим развивать наши отношения с Россией, но заставим ее заплатить, если она будет угрожать нашим интересам», — отметил он.

В Кремле уже заявили, что не считают недружественным шагом со стороны США отсутствие поздравлений Путину от его американского коллеги. »Кто-то в силу графика не может позвонить, кто-то по иным причинам. Не нужно здесь ничего сгущать, это второе. Ну и третье, утро вечера мудренее», — заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Вечером 19 марта на сайте Кремля появилось сообщение о том, что «по инициативе французской стороны» состоялся телефонный разговор Путина с Макроном. Отмечалось, что президент Франции «поздравил В.Путина с победой на президентских выборах и высказался в пользу продолжения совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-французского сотрудничества».

Однако в коммюнике Елисейского дворца ни слова не говорится о поздравлениях Путину со стороны Макрона. Согласно сообщению французской стороны, президент Франции в разговоре с Путиным упомянул проблемы в отношениях России и Европы — в частности, отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, гибель мирных жителей в сирийском Африне и Восточной Гуте, аннексию Россией Крыма, а также проблемы в выполнении минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель действительно отправила поздравительную телеграмму Путину, в которой «пожелала ему успехов» во время нового срока. Однако в телеграмме она подчеркнула, что сейчас «как никогда важно поддерживать разговор и отношения между двумя странами» и призвала российского лидера «стремиться конструктивно решать двусторонние и международные вызовы и находить устойчивые решения».

На момент этой публикации никаких официальных поздравлений Путину от властей Великобритании не поступало. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Москвой и Лондоном не планируется.

Однако на следующий день после выборов в России, когда в Кремль поступила основная масса поздравительных обращений, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь заявила, что именно Россия виновна в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. По ее словам, «прийти к другому заключению просто невозможно», а у Москвы »был мотив и возможность» это сделать.

Президент Польши Анджей Дуда также принял решение не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах. Об этом заявил начальник канцелярии президента Кшиштоф Щерский. По его словам, Дуда «не считает нынешний момент хорошим для поздравлений».

Кроме того, Польша отказалась признавать результаты выборов в России, поскольку считает прошедшее в Крыму голосование незаконным.

«Мы выступаем за уважение территориальной целостности Украины и считаем Крым частью украинского государства. Таким образом, президентские выборы на полуострове, проведённые властями России, не могут считаться законными», — говорится в сообщении на официальном сайте польского МИДа.

Власти Австрии также не стали поздравлять Путина с переизбранием на новый президентский срок. Кроме того, страна не признает результаты голосование на выборах президента России в Крыму.

«С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная была и есть, это также является позицией ЕС, следовательно на территории Крыма не могут происходить правомочные выборы в российский парламент или выборы президента», — заявил австрийский президент Александр Ван дер Беллен.

Разумеется, в Кремле также не получили поздравлений из Киева. Президент Украины Петр Порошенко назвал выборы российского президентав Крыму «очередным грубым нарушением Россией международного права» и отказался признавать их итоги.

«Так называемые выборы в Крыму — еще одно свидетельство пренебрежения Кремля к основополагающим документам и принципам, на которых в течение 70-ти лет базируются международный мир и безопасность, в том числе Устав ООН и Хельсинкский последний акт. Результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий», — говорится в заявлении Порошенко.

На момент публикации материала не поздравили Путина с переизбранием на новый президентский срок также власти Исландии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Румынии, Португалии, Латвии, Эстонии, Литвы и многих других стран.

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