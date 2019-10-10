Опубликование стенограммы, по словам президента Украины, может навредить процессу возвращению людей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет обнародовать стенограмму с президентом России Володимом Путиным. Об этом он сообщил во время пресс-марафона.

По его словам, это может навредить процессу возвращению людей.

«Я не буду ничего публиковать, потому что это навредит процессу возвращению людей и прекращения войны», – заявил Зеленский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира